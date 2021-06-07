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Первый миллиардер на орбите – Безос объявил дату полета в космос

7 июня, 15:36

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Богатейший человек в мире станет и самым богатым из тех, кто побывал за пределами нашей планеты – он решил захватить и с собой своего брата

Джефф Безос лично испытает разработку своей космической компании. Фото: коллаж "Сегодня"

Джефф Безос лично испытает разработку своей космической компании. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: REUTERS

Генеральный директор Amazon и богатейший человек на планете Джефф Безос собирается в следующем месяце отправиться в космос и берет с собой своего родного брата.

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Об этом бизнесмен объявил на своей странице в Instagram.

"Когда ты видишь Землю из космоса, это тебя меняет. Это меняет твои отношения с этой планетой, с человечеством. Это одна Земля. Я хочу отправиться на этом рейсе, потому что именно этим я хотел заниматься всю свою жизнь. Это приключение. Для меня это очень важно", – говорит Безос.

20 июля ракета-носитель New Shepard от принадлежащей ему компании Blue Origin доставит капсулу и ним и его младшим братом Марком Безосом на высоту 100 км над уровнем моря – до так называемой линии Кармана.

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На этой стадии капсула отсоединится от ракеты, а находящиеся внутри сумеют воочию лицезреть кривизну Земли и ощутить невесомость. После этого капсула при помощи парашютов приземлится в штате Техас.

С братьями Безосами Blue Origin отправит в космос еще одного человека – третье место в капсуле продадут на аукционе 12 июня. На данный момент максимальная ставка достигает 2,8 млн долларов.

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Примечательно, что это станет первым управляемым полетом New Shepard с человеком на борту.

Напомним, что главный конкурент Безоса по покорению космоса частным сектором – владелец SpaceX Илон Маск – пока что в космос не летал, хотя и собирается построить город на Марсе.

При этом Blue Origin пытается официально оспорить сделку на высадку человека на Луне, которую NASA заключила со SpaceX.

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О чем еще 7 июня говорили в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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