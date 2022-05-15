А как же "спецоперация"? Скабеева уже не скрывает, что Россия развязала войну против Украины

Ольга Скабеева (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Российская телеведущая и пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз поменяла риторику, назвав войну РФ против Украины не "спецоперацией", а третьей мировой.

"Мы сейчас находимся в состоянии войны. Можно уже ее называть третьей мировой войной. Нужно соответствующим образом ко всему относится", – заявила она в эфире своей программы "60 минут" на российском телевидении.

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Истерики Скабеевой