А як же "спецоперація"? Скабеєва вже не приховує, що Росія розв'язала війну проти України

Ольга Скабеєва (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Російська телеведуча та пропагандистка Ольга Скабеєва вкотре поміняла риторику, назвавши війну РФ проти України не "спецоперацією", а третьою світовою.
"Ми зараз перебуваємо у стані війни. Можна вже її називати третьою світовою війною. Потрібно відповідним чином до всього ставитися", – заявила вона в ефірі своєї програми "60 хвилин" на російському телебаченні.
Істерики Скабеєвої
- 28 березня пропагандистка Скабеєва вперше заявила, що РФ хоче захопити Україну.
- Ольга Скабеєва зганьбилася через "паляницю" – українці влаштовують мовні перевірки російським окупантам, які не можуть вимовити це слово. У прямому ефірі невігласка заявила, що слово перекладається як "полуниця".
- Раніше Скабеєва заявила, що "русофоб Резніков" прийшов знищувати мирне населення.
- Ще більше паніки спричинило призначення засновника "Правого сектору" та командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша радником головнокомандувача Збройних сил України.
- Трохи раніше Скабеєву знервувала комедійна пісня українських гумористів "Москва горить". Від побаченого вона почала розповідати, що в Україні немає газу, а Зеленському разом з українцями від таких пісень та думок про Москву стає тепліше.