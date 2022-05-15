А як же "спецоперація"? Скабеєва вже не приховує, що Росія розв'язала війну проти України

Ольга Скабеєва (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Російська телеведуча та пропагандистка Ольга Скабеєва вкотре поміняла риторику, назвавши війну РФ проти України не "спецоперацією", а третьою світовою.

"Ми зараз перебуваємо у стані війни. Можна вже її називати третьою світовою війною. Потрібно відповідним чином до всього ставитися", – заявила вона в ефірі своєї програми "60 хвилин" на російському телебаченні.

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