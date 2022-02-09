Американские СМИ узнали, как Байден в шутку называл Путина

У Байдена для Путина есть свое прозвище / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Джо Байден во время частных встреч шутил о некоторых своих коллегах, причастных к кризису, возникшему между Украиной и Россией. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Согласно источникам, Байден заявлял, что канцлер Германии Олаф Шольц — это не Ангела Меркель. По их словам, он назвал поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вспыльчивым. А президент Франции Эммануэль Макрон, по словам Байдена, хочет быть Шарлем де Голлем.

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Говоря о президенте России Владимире Путине, источники утверждают, что Байден описал его как "парня с ядерным оружием и без друзей".

Байден считает Путина убийцей

В 2021 году Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей, что вызвало возмущение в Москве. В Госдуме это уже окрестили оскорблением всех россиян. После своего заявление, курс рубля и российский рынок акций резко упали.

Конфузы хозяина Кремля

Путин уже не в первый раз забывает имя Токаева. В частности, на пресс-конференции в декабре 2021 года он назвал его просто "новым президентом" Казахстана. Хотя Токаев возглавил республику в 2019 году.

В октябре 2020 года Путин во время официального визита в Сочи тогдашнего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова назвал его Шариманом.

В 2019 году Путин подошел к урне, чтобы вбросить свой бюллетень, но с первого раза у него ничего не получилось. Урна "выплюнула" бюллетень обратно, а механический голос сказал: "Бюллетень неустановленной формы".

В декабре в ходе пресс-конференции глава РФ просто не назвал имя президента Казахстана, но вспомнил имя и фамилию его предшественника Нурсултана Назарбаева.

Соцсети высмеяли Макрона и Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон в Москве 7 февраля встретился с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств провели переговоры за непривычно длинным столом. Это вызвало вполне очевидную реакцию у пользователей, которые наводнили сеть мемами и смешными комментариями.