АТО в Казахстане: идут бои в городе, опустошен склад оружия

Протестующие устроили погромы в администрации Алматы и в аэропорту / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Назвав протестующих террористами, президент Казахстана пригласил в страну войска ОДКБ ( Организацию Договора о коллективной безопасности, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) и начал антитеррористическую операцию в Алмате.
Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил во время очередного телеобращения по гостелеканалу "Хабар 24".
Силовая операция
"Нам необходимо провести контртеррористическую операцию с целью дать им отпор. Я возглавляю контртеррористический штаб. Статистику теракта, который учинили бандиты – настоящие террористы. Нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алматы и в других городах. Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное захватывают помещения, где находятся стрелковые оружия. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантными подразделениями Министерства обороны", – заявил во время выступления президент Казахстана.
По словам Токаева, были захвачены пять самолетов, включая иностранные. Он отметил, что город подвергся "нападению, разрушению, вандализму".
"В городе началась спецоперация. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы", – сказал позже журналистам заместитель акима (мэра) Алматы Ержан Бабакумаров. По его словам уже аэропорт очистили от протестующих, воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы.
При проведении антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Казахстана, сообщают СМИ.
Телеграм-каналы сообщают, что протестующие захватили оружие и склад боеприпасов национальной гвардии Казахстана.
Ситуация
- Днем 5 января протестующие захватили бывшую резиденцию президента Казахстана в Алмате. В соцсетях появились фото и видео, где видно дымовую завесу вокруг здания и очаги возгорания.
- "В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", – так позвал войска Владимира Путина Токаев.
- Перед этим был телефонный разговор пока еще лидера Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным и с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко.
- Позже стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сам пришел к власти в результате бархатной революции, начал консультации с главами стран ОДКБ в связи с ситуацией в Казахстане.