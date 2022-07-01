Австралия ввела санкции против любовницы Путина и его родственников

Против любовницы Путина снова ввели санкции/Фото: Sasha Mordovets/Getty Images, Contributor/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Россия продолжает тонуть в санкциях, которые против нее вводит почти весь мир из-за полномасштабного вторжения в Украину. В этот раз новые ограничения ввела Австралия.

Об этом говорится на сайте правительства Австралии.

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Правительство Австралии добавило в санкционный список еще 16 граждан России. Среди них — бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева, занимающая должность главы правления крупнейшей частной медиакомпании России "Национальная медиагруппа". Считается, что она – любовница российского президента Владимира Путина.

Кроме нее под санкции попали племянники российского диктатора Михаил Путин и Роман Путин и его двоюродный брат Игорь Путин.

В санкционный список также попали:

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близкий товарищ Путина, один из кошельков его окружения Александр Плехов;

сын одного из близких друзей Путина Юрий Шамалов;

председатель правления банка Россия Михаил Клишин;

гендиректор Росгеологии Сергей Горьков;

девелопер Год Нисанов;

министр строительства Ирек Файзуллин;

министр транспорта Виталий Савельев;

министр аграрной промышленности Дмитрий Патрушев;

детский омбудсман Мария Львова-Белова;

олигархи Игорь Кесаев и Григорий Березкин;

президент концерна РТИ Системы Евгений Новицкий.

Медведев угрожает Западу войной из-за мощных санкций против России

Санкции Европейского Союза и США против России чрезвычайно давят на страну-агрессора. Поэтому РФ может объявить о новой войне.

"Хотел бы еще раз отметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы как акт международной агрессии. И даже как casus belli (лат. – повод для войны)", — заявил Медведев.

Он отметил, что якобы циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, похожа на объявление экономической войны.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, как санкции за войну уже сказались на россиянах. Также мы писали, что Норвегия нанесла удар РФ по болезненному месту.