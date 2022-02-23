Австралия вводит санкции в отношении России из-за признания "ЛДНР"

Страны продолжают вводить санкции против России из-за скандального указа Путина/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вслед за Японией заявил о введении санкций против России из-за признания так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщают СМИ оккупантов.

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Подробности

"Вместе со своими партнерами и союзниками Австралия объявляет ряд экономических санкций в отношении России. Австралия также введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Также санкции коснутся одного государственного банка России и банков, связанные с оборонной и военной промышленностью", — сказал Моррисон во время пресс-конференции.

Санкции ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что под санкциями ЕС за признание сепаратистских формирований на украинском Донбассе окажутся 351 депутат Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц. Санкции ЕС в отношении России включают в себя ограничение доступа к европейскому финансовому рынку и сервисам. Брюссель запретил своему бизнесу поддерживать любые отношения с "ЛДНР".

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