Австралія вводить санкції щодо Росії через визнання "ЛДНР"

Країни продовжують вводити санкції проти Росії через скандальний указ Путіна/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон слідом за Японією заявив про запровадження санкцій проти Росії через визнання так званих ЛДНР.

Про це повідомляють ЗМІ окупантів.

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"Разом зі своїми партнерами та союзниками Австралія оголошує низку економічних санкцій щодо Росії. Австралія також запровадить адресні санкції щодо восьми росіян, яким буде заборонено в'їзд до Австралії та заборонено будь-які фінансові операції, пов'язані з австралійськими структурами та організаціями. Також санкції стосуватимуться одного державного банку Росії та банків, які пов'язані з оборонною та військовою промисловістю", — сказав Моррісон під час пресконференції.

Санкції ЄС

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що під санкціями ЄС за визнання сепаратистських формувань на українському Донбасі опиняться 351 депутат Держдуми та ще 27 фізосіб та юросіб. Санкції ЄС щодо Росії включають обмеження доступу до європейського фінансового ринку та сервісів. Брюссель заборонив своєму бізнесу підтримувати будь-які стосунки з "ЛДНР".

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