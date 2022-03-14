Багамские острова вводят санкции против России и Беларуси

Новая порция санкций против РФ и Беларуси/Фото: коллаж: "Сегодня"

Багамские острова останавливают все финансовые операции с российскими и белорусскими учреждениями, которые попали под санкции из-за вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

Об этом говорится в заявлении Центрального банка Багамских островов.

Реклама

Подробности

Организациям, которые имеют лицензию или разрешение на деятельность на Багамах или в пределах Багамских островов, предписано не участвовать в операциях с попавшими под санкции физлицами, юрлицами или предприятиями, которые связаны с Россией и Республикой Беларусь.

Санкции от США

Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.

В этот список, в частности, попали: предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, предприниматель Алишер Усманов, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Реклама

Кроме того, вводят санкции против ряда авиастроительных предприятий РФ, в том числе Иркутского авиазавода и завода "Авиастар".

Читайте также