Байден не приедет в Украину во время экстренной поездки в Европу – Псаки

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден на этой неделе поедет в Европу для участия во внеочередных экстренных саммитах, но у него нет планов посетить Украину.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Реклама

"Поездка будет направлена на то, чтобы продолжать сплачивать мир в поддержку украинского народа и против вторжения президента Путина в Украину, но у нас нет планов поехать в Украину", – написала Псаки.

Поездка Джо Байдена в Европу состоится во второй половине следующей недели. В четверг он посетит чрезвычайный саммит НАТО, а также саммит Европейского Совета, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Кроме того, президент США посетит созванную Германией встречу "Группы семи".

Во время визита Байдена в Европу также будет обсуждаться тема сближения Китая с Россией.

Реклама

Байден назвал Путина головорезом и диктатором

Президент США Джо Байден 17 марта назвал президента России Владимира Путина "настоящим головорезом" и "кровавым диктатором", ведущим аморальную войну против Украины.