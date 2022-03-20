Байден не приїде в Україну під час екстреної поїздки до Європи – Псакі

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Президент США Джо Байден цього тижня поїде в Європу для участі у позачергових екстрених самітах, але не має планів відвідати Україну.

Про це повідомила у Twitter прессекретар Білого дому Джен Псакі.

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"Поїздка буде спрямована на те, щоб продовжувати згуртовувати світ на підтримку українського народу та проти вторгнення президента Путіна в Україну, але ми не маємо планів поїхати в Україну", – написала Псакі.

Поїздка Джо Байдена в Європу відбудеться у другій половині наступного тижня. У четвер він відвідає надзвичайний саміт НАТО, а також саміт Європейської Ради з метою обговорення ситуації в Україні.

Крім того, президент США відвідає скликану Німеччиною зустріч "Групи семи".

Під час візиту Байдена в Європу також обговорюватиметься тема зближення Китаю з Росією.

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