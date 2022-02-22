Байден рассказал Кулебе о следующих санкциях против России

В Вашингтоне сейчас Кулеба занимается защитой интересов Украины / Коллаж "Сегодня"
Перед введением мощных санкций против России президент США Джозеф Байден встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Украина опять получила заверения, что Вашингтон продолжит оборонную и макроэкономическую помощь нашей стране.
Об этом сообщает CNN.
Что известно
"Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами быстро и решительно отреагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", — говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи.
По данным Белого дома, Байден проинформировал Кулебу об ответе Соединенных Штатов на решение России признать так называемых "ЛДНР".
Обстановка
- Глава внешнеполитического ведомства Украины находится в Вашингтоне с момента признания РФ террористических образований на Донбассе.
- Одновременно Украина призывает Евросоюз определиться с принятием Украины, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- Утром 22 февраля Кулеба объяснил, будет ли Украина разрывать дипотношения с Россией. "Сегодня ночью я подписал представление на президента Украины с предложением разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией", – сообщил он на брифинге 22 февраля.
- Не дожидаясь разрыва, Министерство иностранных дел России заявило о намерениях эвакуировать персонал российских загранучреждений в Украине.