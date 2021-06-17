Байден vs Путин: чем уникальны лимузины президентов

Броня лимузинов президентов прочнее, чем в военной техники, они защищают от радиации, химической атаки и бактериологического заражения

Лимузины Джо Байдена и Владимира Путина / коллаж "Сегодня"

Лимузины, на которых ездят президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин, еще за две недели до их встречи доставили в Женеву (Швейцария) военными самолетами, ведь они способны защитить первых лиц практически от всего.

Чем уникальные спецавтомобили каждого из президентов, выяснили новости "Сегодня".

Броня лимузинов Байдена и Путина прочнее, чем у военной техники, они защищают от радиации, химической атаки и бактериологического заражения.

Что касается особенностей, то пятиметровый "Кадиллак" американского лидера Джо Байдена имеет непрокалываемые шины, а в салоне есть запас крови и кислорода.

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А в машине премиум-класса "Аурус" неизменного президента России Владимира Путина есть специальный аварийный выход.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден при встрече подарил российскому президенту Владимиру Путину фирменные солнечные очки Aviator, а также хрустальную статуэтку бизона, которая символизирует "силу, единство нации и стойкость". Путин же в свою очередь подарил американскому президенту письменный набор хохломы "Москва".

Мы также писали, что по итогам встречи Владимир Путин сообщил, что они с Байденом не обменивались взаимными предложениями посетить страны друг друга.