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Очки, бизон и хохлома: Байден и Путин обменялись подарками

16 июня 2021 21:06

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент Соединенных Штатов в ходе встречи подарил подарок со смыслом, а глава Кремля обошелся письменным набором

Джо Байден и Владимир Путин / коллаж "Сегодня"

Джо Байден и Владимир Путин / коллаж "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подарил российскому президенту Владимиру Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки Aviator, а также хрустальную статуэтку бизона.

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Об этом сообщило CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Отмечается, что подобные очки часто носит сам Байден, они сделаны на заказ компанией Randolph, которая выпускает очки для летчиков военных самолетов США и НАТО.

Что касается статуэтки, то бизон считается "одним из наиболее величественных животных" в США и символизирует "силу, единство нашей нации и стойкость". В 2016 году бизон был официально назван национальным млекопитающим Соединенных Штатов.

"Скульптура будет представлена ​​на вишневой древесной основе, символике первого президента нашего народа, Джорджа Вашингтона, с выгравированной надписью на память о встрече между президентом Байденом и президентом Путиным", – рассказал источник.

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Тем временем, как сообщил российским СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава Кремля подарил Байдену письменный набор хохломы "Москва".

Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности

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