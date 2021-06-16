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Окуляри, бізон і хохлома: Байден і Путін обмінялися подарунками

16 червня 2021 21:06

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент Сполучених Штатів у ході зустрічі подарував подарунок зі змістом, а глава Кремля обійшовся письмовим набором

Джо Байден і Володимир Путін / колаж "Сьогодні"

Джо Байден і Володимир Путін / колаж "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден подарував російському президенту Володимиру Путіну кришталеву скульптуру і фірмові сонячні окуляри Aviator, а також кришталеву статуетку бізона.

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Про це повідомило CNN з посиланням на джерело у Білому домі.

Зазначається, що подібні окуляри часто носить сам Байден, вони зроблені на замовлення компанією Randolph, яка випускає окуляри для льотчиків військових літаків США і НАТО.

Що стосується статуетки, то бізон вважається "однією з найвеличніших тварин" у США і символізує "силу, єдність нашої нації і стійкість". У 2016 році бізон був офіційно названий національним ссавцем Сполучених Штатів.

"Скульптура буде представлена ​​на вишневій деревній основі, символіці першого президента нашого народу, Джорджа Вашингтона, з вигравіруваним написом на згадку про зустріч між президентом Байденом і президентом Путіним" , – розповіло джерело.

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Тим часом, як повідомив російським ЗМІ прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, глава Кремля подарував Байдену письмовий набір хохломи "Москва".

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці

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