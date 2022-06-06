Байден ввел режим ЧС в Соединенных Штатах: причина

Байден ввел режим ЧС в США из-за возможного дефицита электроэнергии. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в США из-за возможной нехватки электроэнергии. Он отметил, что сбои на энергетических рынках вызваны вторжением России в Украину. Также глава Белого дома продлил снятие пошлин на импорт солнечных батарей из ряда азиатских стран.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

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Президент США отметил, что несколько факторов угрожают способности его страны обеспечивать достаточное производство электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса.

"Эти факторы включают сбои на энергетических рынках, вызванные вторжением России в Украину, и экстремальные погодные явления, усугубляемые изменением климата. Например, в некоторых частях страны засуха в сочетании с периодами сильной жары одновременно вызывают прогнозируемый дефицит электроэнергии и рекордный спрос на электроэнергию", – объяснил Байден.

Он заявил, что Федеральная комиссия по регулированию энергетики и Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения предупредили о краткосрочных проблемах с надежностью электроэнергии в своих недавних летних оценках надежности. В связи с этим было принято решение о введении режима ЧС.

"Я, Джозеф Р. Байден-младший, объявляю чрезвычайную ситуацию в связи с угрозами наличию достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса", – говорится в тексте указа Байдена.

Президент США также приказал предоставить министру торговли дополнительные полномочия для реагирования на ЧС.

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Среди мер также присутствует отмена импортных пошлин сроком на два года на определенные солнечные элементы и модули, ввозимые из Малайзии, Камбоджи, Таиланда и Вьетнама.

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