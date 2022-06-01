Байден назвал условие, при котором США могут напрямую вмешаться в войну

Начало военных столкновений НАТО с Россией не в интересах Белого дома

Байден назвал условие для начала войны НАТО с Россией. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и союзники не планируют напрямую участвовать в войне России с Украиной. Кроме того, США не заинтересованы в начале войны между НАТО и РФ. Однако есть условие, при котором Вашингтон может стать стороной конфликта.

Об этом Байден заявил в статье для The New York Times.

Реклама

"Мы не ищем войны между НАТО и Россией", – сказал президент США.

Байден добавил, что пока его страна или союзники не будут атакованы, Вашингтон не будет напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские силы.

"Мы не поощряем Украину и не позволяем ей наносить удары за ее пределами. Мы не хотим продлевать войну только для того, чтобы причинить боль России", – сказал президент США.

В НАТО заявили о новых реалиях в Восточной Европе

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Альянс больше не связан прошлыми обязательствами воздерживаться от развертывания своих сил в Восточной Европе.

По словам Джоанэ, Москва "лишила всякого содержания" основополагающий акт Россия – НАТО, напав на Украину и "прекратив диалог с Альянсом".

Реклама

Напомним, американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский заявил, что события на поле боя в Украине развиваются так, что в войну с Россией может вступить НАТО, а международный преступник Владимир Путин нападет на Молдову.

Читайте также: