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Байден назвав умову, за якої США можуть прямо втрутитися у війну

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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1 червня, 09:39
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Початок військових зіткнень НАТО з Росією не в інтересах Білого дому
Байден назвав умову для початку війни між НАТО і Росією.
Байден назвав умову для початку війни між НАТО і Росією. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон та союзники не планують безпосередньо брати участь у війні Росії з Україною. Крім того, США не зацікавлені у початку війни між НАТО та РФ. Однак є умова, за якої Вашингтон може стати стороною конфлікту.

Про це Байден заявив у статті для The New York Times.

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"Ми не шукаємо війни між НАТО та Росією", – сказав президент США.

Байден додав, що поки його країна чи союзники не будуть атаковані, Вашингтон безпосередньо не братиме участь у цьому конфлікті, ні відправляючи американські війська воювати в Україну, ні атакуючи російські сили.

"Ми не заохочуємо Україну і не дозволяємо їй завдавати ударів за її межами. Ми не хочемо продовжувати війну тільки для того, щоби завдати болю Росії", – сказав президент США.

У НАТО заявили про нові реалії у Східній Європі

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Альянс більше не пов'язаний минулими зобов'язаннями утримуватись від розгортання своїх сил у Східній Європі.

За словами Джоане, Москва "позбавила будь-якого змісту" основний акт Росія – НАТО, напавши на Україну та "припинивши діалог з Альянсом".

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Нагадаємо, американський історик російського походження Юрій Фельштинський заявив, що події на полі бою в Україні розвиваються так, що у війну з Росією може вступити НАТО, а міжнародний злочинець Володимир Путін нападе на Молдову.

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Боксер спеціального призначення… Олег Прудкий - чемпіон України з боксу (входив до легендарної команди “Українські отамани”), з 2016-го - капітан спецпідрозділу КОРД. З початку війни виконував найскладніші спеціальні бойові завдання. Під час одного з них загинув, потрапивши під обстріл ворога. Йому було 30 років.

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