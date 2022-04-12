Бельгия возвращает свое посольство в Киев и даст €500 млн помощи – СМИ

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Бельгия готовится вновь открыть свое посольство в Киеве, которое было закрыто в марте по соображениям безопасности. Об этом заявила министр иностранных дел Софи Вильмес, сообщает The Brussels Times.
В начале марта посольство Бельгии в украинской столице закрылось, а его сотрудники были эвакуированы "в связи с изменением ситуации с безопасностью" примерно через неделю после вторжения России в Украину.
После встречи Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник Вильмес подтвердила, что Министерство иностранных дел в настоящее время готовится к открытию посольства Бельгии в Киеве.
Кроме того, Бельгия продолжает оказывать поддержку Украине, уделяя особое внимание военной технике, согласившись на выделение третьего транша в размере 500 млн евро в Европейский фонд мира.
Ситуация с дипломатами
- Словения отправила в Киев своего представителя – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе.
- Посол Литвы в Украине Вальдемар Сарапин вернулся к работе в Киеве в четверг после того, как российские войска отошли от украинской столицы.
- Кроме того, турецкое посольство в Украине вернулось в Киев. Оно возобновляет работу, включая предоставление консульских услуг.
- Еще до начала вторжения России в Украину в феврале посольства многих стран эвакуировали сотрудников из Киева.
- Несмотря на начавшуюся войну, украинские столицы не покинули дипломатические представительства Польши и Святого Престола.
- 9 апреля стало известно, что из польского Жешува в Киев возвращается диппредставительство Европейского Совета в Украине.