Бельгія повертає своє посольство до Києва і надасть €500 млн допомоги – ЗМІ

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Бельгія готується знову відкрити своє посольство у Києві , яке було закрито у березні з міркувань безпеки. Про це заявила міністр закордонних справ Софі Вільмес, пише The Brussels Times .

На початку березня посольство Бельгії в українській столиці закрилося, а його співробітників було евакуйовано "у зв'язку з зміною ситуації з безпекою" приблизно через тиждень після вторгнення Росії в Україну.

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Після зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі у понеділок Вільмес підтвердила, що Міністерство закордонних справ зараз готується до відкриття посольства Бельгії у Києві.

Крім того, Бельгія продовжує надавати підтримку Україні, приділяючи особливу увагу військовій техніці, погодившись на виділення третього траншу у розмірі 500 млн. євро до Європейського фонду світу.

Ситуація із дипломатами