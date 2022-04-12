Бельгія повертає своє посольство до Києва і надасть €500 млн допомоги – ЗМІ

Точні дані не вказані / Фото: Колаж: Сьогодні
Бельгія готується знову відкрити своє посольство у Києві , яке було закрито у березні з міркувань безпеки. Про це заявила міністр закордонних справ Софі Вільмес, пише The Brussels Times .
На початку березня посольство Бельгії в українській столиці закрилося, а його співробітників було евакуйовано "у зв'язку з зміною ситуації з безпекою" приблизно через тиждень після вторгнення Росії в Україну.
Після зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі у понеділок Вільмес підтвердила, що Міністерство закордонних справ зараз готується до відкриття посольства Бельгії у Києві.
Крім того, Бельгія продовжує надавати підтримку Україні, приділяючи особливу увагу військовій техніці, погодившись на виділення третього траншу у розмірі 500 млн. євро до Європейського фонду світу.
Ситуація із дипломатами
- Словенія відправила до Києва свого представника – полковника словенської армії Бошт'яна Лесяка. Він уже розпочав роботу.
- Посол Литви в Україні Вальдемар Сарапін повернувся до роботи у Києві у четвер після того, як російські війська відійшли від української столиці.
- Крім того, турецьке посольство в Україні повернулося до Києва . Воно відновлює роботу, включаючи надання консульських послуг.
- Ще до початку вторгнення Росії в Україну у лютому посольства багатьох країн евакуювали співробітників із Києва .
- Незважаючи на війну, українські столиці не покинули дипломатичні представництва Польщі та Святого Престолу.
- 9 квітня стало відомо, що із польського Жешува до Києва повертається диппредставництво Європейської Ради в Україні.