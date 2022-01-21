Блинкен: если хоть один солдат РФ войдет в Украину – это будет вторжение

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину. Об этом в интервью телеканалу ZDF заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Если российский солдат пересечет границу с Украиной, мы будем иметь дело с действительно глубокой проблемой. Потому что это будет явная атака на Украину. Не важно, один ли это будет военный или тысяча. Существует реальный риск и это высокий риск. Не только в Украине, но в последнее время Россия также отправила военных в Беларусь", – сказал госсекретарь.

Он отметил, что много лет подряд США и НАТО пытались наладить отношения с Россией, но РФ всячески отклоняла эти попытки.

Реклама

Блинкин не ждет никакого прорыва от переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, при этом хочет узнать, что решила Москва по итогам консультаций с США и НАТО на прошлой неделе.

Сложный период для Украины

Украина вступает в опасный период. В феврале наша страна может столкнуться с новой российской агрессией, причем изнутри страны.

Не исключено, что Россия устроит военную провокацию, чтобы оправдать полномасштабное вторжение в Украину. Белый дом рассказал об уровнях этой спецоперации.

Реклама

19 января стало известно, что Россия может напасть на Украину с территории Беларуси. В Госдепартаменте США заметили подозрительное передвижение российских войск. Посольство России в США отреагировало на заявления американской стороны. Там сказали, что не собираются ни на кого нападать.

В ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против военных ВС РФ для того, чтобы обвинить в этом Украину. Отмечается, что распоряжения о приведении бригады в высшую степень боевой готовности не доводились, но была отмечена готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению.

20 января Блинкен рассказал, что Россия может устроить провокацию у границ Украины, чтобы затем применить военную силу против нашего государства.