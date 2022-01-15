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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Начнут с Донбасса: США раскрыли план вторжения РФ в Украину

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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15 января, 10:45
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Спецоперацию Москва проведет, если США и Европе не удастся предотвратить эскалацию дипломатическим путем
Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину
Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия устроит военную провокацию, чтобы оправдать полномасштабное вторжение в Украину. Белый дом рассказал об уровнях этой спецоперации. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Администрация президента США.

По ее словам, спецоперацию Москва проведет в случае, если США и Европе не удастся предотвратить эскалацию дипломатическим путем.

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"В рамках своих планов Россия закладывает основу для возможности сфабриковать предлог для вторжения – и мы видели это раньше; мы видели это в начале 2014 года (просто чтобы отметить), в том числе диверсионную деятельность и информационные операции, обвиняя Украину в подготовке к неизбежной атаки на российские силы на востоке Украины. И российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может произойти между серединой января и серединой февраля", – сказала она.

Псаки подчеркнула, что этот сценарий США видели и раньше, включая распространение дезинформации не только в Восточной Европе, но и во всем мире.

"У нас есть информация, которая указывает на то, что Россия уже разместила группу оперативников для проведения фейковой операции на востоке Украины. Оперативники обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывоопасных веществ для совершения актов саботажа против прокси-сил РФ", – рассказала Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что разведданные указывают на то, что российские влиятельные лица уже начинают фабриковать украинские "провокации" в соцсетях, чтобы оправдать вмешательство России и посеять раздор в Украине.

Угроза вторжения в Украину

  • Американский телеканал CNN сообщил, что Россия готовит спецоперацию на Донбассе под чужим флагом, чтобы оправдать свое вторжение в Украину.
  • 14 января Россия попыталась обрушить сети украинских органов власти, организовав кибератаку на их сайты. В этом не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
  • В этот же день 14 января ГУР Минобороны Украины сообщило информацию о том, что в 3 омсбр ВС Приднестровского региона в Молдове прошло служебное совещание, в ходе которого личному составу доказано, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе н.п. Колбасна (артсоставы оперативной группы войск РФ).
  • Наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за… погоды.
  • Тем временем замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине. А все из-за того, что Москва не добилась своей цели на переговорах с США и НАТО по нерасширению Альянса.
  • Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Россия пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий, чтобы потом обвинить во всем Киев и начать военную операцию.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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