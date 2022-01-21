Блинкен и Лавров встретились в Женеве: первые заявления

Энтони Блинкен и Сергей Лавров встретились в Женеве. Коллаж: "Сегодня"

В Женеве прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Обсуждалась тема безопасности и агрессии РФ против Украины. Встреча продолжалась полтора часа, стороны обменялись рядом заявлений.

Реклама

Жесткий ответ России

Энтони Блинкен заявил, что США настроены решать проблемы с Россией мирным путем, но в случае эскалации будет дан жесткий ответ.

Также он отметил, что США не ждут больших результатов от переговоров.

"Мы не ожидаем, что сможем разрешить все наши противоречия сегодня, но мы сможем наметить путь дипломатии и диалога для разрешения конфликта мирным путем", — заявил он.

Реклама

Кремль ждет ответов

В свою очередь Лавров сказал, что Россия также не ожидает больших прорывов от этих переговоров, однако ждет конкретных ответов на свои предложения.

"Предложения предельно конкретны. Ожидаем таких же конкретных ответов в русле и в полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости и безопасности. Чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны", — заявил глава МИД РФ.

Также Лавров заявил, что надеется, что хоть "кто-то в Госдепе" не был занят подготовкой материалов о дезинформации России и сконцентрировался на предложениях РФ.

Реклама

Переговоры с Россией

Это уже четвертые переговоры России с представителями Запада с начала года. Они проходят на фоне массовой переброски российских войск к границам Украины. Ранее в январе прошли переговоры России с представителями США, НАТО и ОБСЕ.

Переговоры Лаврова и Блинкена были анонсированы всего за три дня до их проведения — 18 января. Энтони Блинкен отправился на эту встречу после визитов в Украину и Германию.

Москва пытается добиться от Запада отказа от вступления Украины в НАТО и дальнейшего расширения Альянса, а также отвода стратегических вооружений.

Угроза вторжения в Украину