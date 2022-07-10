Блинкен назвал еще одну страну, которой навредила Россия вторжением в Украину

Энтони Блинкен высказался о бунтах в Шри-Ланке / Фото: Reuters

Блокада Россией экспорта украинского зерна, возможно, способствовала беспорядкам на Шри-Ланке. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также выразил обеспокоенность тем, что это может привести к другим кризисам в других странах мира, сообщает RFE/RL.

Блинкен вновь призвал Россию выпустить из Украины 20 миллионов тонн зерна.

Реклама

"То, что мы наблюдаем во всем мире, — это растущее отсутствие продовольственной безопасности, которое значительно усугубляется российской агрессией против Украины", — сказал Блинкен.

Он сказал, что это также сказалось на Таиланде, где цены на удобрения "поднялись до небес" из-за блокады. По словам Блинкена, это будет иметь серьезные последствия для такой сельскохозяйственной страны, как Таиланд, потому что отсутствие удобрений означает, что в следующем году урожайность снизится, а цены потенциально вырастут.

Ситуация в Шри-Ланке

На Шри-Ланке бушуют беспорядки, вызванные острой нехваткой продовольствия и топлива. Там давно наблюдался экономический кризис, а в марте вспыхнули протесты. Сейчас все закончилось бегством президента Готабаи Раджапакса и столкновениями с полицией. Президент и премьер-министр страны согласились уйти в отставку после того, как 9 июля протестующие ворвались в их официальные резиденции.

Миллионы тонн украинского зерна ежегодно экспортируются в Африку, Ближний Восток и другие части мира. Но экспорт был остановлен, так как российский флот блокирует украинские порты на Черном море.

Реклама

Москва заявляет, что разрешит украинским судам с продовольствием уйти, если украинские военные разминируют воды у Одессы и других портов. Украина отвечает, что не может разминировать побережье, потому что Россия использует зерновые коридоры для нападения на юг Украины.

На Россию и Украину в совокупности приходится почти треть мирового экспорта пшеницы. По данным ООН, в 2019 году на Украину приходилось 16 процентов мировых поставок кукурузы и 42 процента подсолнечного масла.