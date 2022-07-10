Блінкен назвав ще одну країну, якою зашкодила Росія вторгненням в Україну

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Блокада Росією експорту українського зерна, можливо, сприяла безладдям на Шрі-Ланці. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він також висловив стурбованість тим, що це може призвести до інших криз в інших країнах світу, повідомляє RFE/RL.

Блінкен знову закликав Росію випустити з України 20 мільйонів тонн зерна.

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"Те, що ми спостерігаємо в усьому світі, – це зростаюча відсутність продовольчої безпеки, яка значно посилюється російською агресією проти України", – сказав Блінкен.

Він сказав, що це також далося взнаки на Таїланді, де ціни на добрива "піднялися до небес" через блокаду. За словами Блінкена, це матиме серйозні наслідки для такої сільськогосподарської країни як Таїланд, тому що відсутність добрив означає, що наступного року врожайність знизиться, а ціни потенційно зростуть.

Ситуація у Шрі-Ланці

На Шрі-Ланке вирують заворушення, спричинені гострою нестачею продовольства та палива. Там давно спостерігалася економічна криза, а у березні спалахнули протести. Нині все закінчилося втечею президента Готабаї Раджапакса та зіткненнями з поліцією. Президент і прем'єр-міністр країни погодилися піти у відставку після того, як 9 липня протестувальники увірвалися до їхніх офіційних резиденцій.

Мільйони тонн українського зерна щорічно експортуються до Африки, Близького Сходу та інших частин світу. Але експорт зупинено, оскільки російський флот блокує українські порти на Чорному морі.

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Москва заявляє, що дозволить українським судам із продовольством піти, якщо українські військові розмінують води біля Одеси та інших портів. Україна відповідає, що не може розмінувати узбережжя, бо Росія використовує зернові коридори для нападу на південь України.

На Росію та Україну в сукупності припадає майже третина світового експорту пшениці. За даними ООН, у 2019 році на Україну припадало 16 відсотків світових поставок кукурудзи та 42 відсотки соняшникової олії.