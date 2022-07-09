Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

На Шрі-Ланці стався перший у світі голодний бунт через війну в Україні (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 липня, 19:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Протести розпочалися у березні, коли до країни припинилася доставка нашого продовольства
Зіткнення з поліцією продовжується / Фото Reuters
Зіткнення з поліцією продовжується / Фото Reuters

На невеликому екзотичному острові в Індійському океані відбулася революція. На Шрі-Ланці давно спостерігалася економічна криза, а в березні спалахнули протести. Нині все закінчилося втечею президента Готабаї Раджапакса та зіткненнями з поліцією.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Реклама

Біля резиденції президента
Біля резиденції президента

Що відбувається

Вранці у столиці Шрі-Ланки Коломбо тисячі протестувальників прорвалися крізь поліцейські кордони та проникли до президентської резиденції.

На відео в соцмережах видно, що в кімнатах у будинку президента повно людей, ще сотні протестувальників – на газоні, а решта стрибають і граються в басейні. Президент Готабая Раджапакса залишив резиденцію ще у п'ятницю і, за деякими повідомленнями, намагається вилетіти з Коломбо. У нього не вдалося, і він спробував виїхати кораблем. Наразі його місцезнаходження невідоме.

Реклама

Після падіння резиденції президента в інших містах острова на вулиці вийшли тисячі демонстрантів з вимогою відставки уряду.

Ближче до вечора прем'єр-міністр країни Раніл Викрамасінгхе оголосив через Твіттер про відставку. Він пробув на посаді менше двох місяців.

"Щоб забезпечити продовження роботи уряду, включаючи безпеку всіх громадян, я приймаю найкращу рекомендацію сьогоднішніх партійних лідерів — поступитися місцем загальнопартійному уряду", – написав Викрамасінгхе. Щоправда, він має особисто подати прохання про відставку президенту. Але місцезнаходження Раджапакса невідоме.

Реклама

Громадяни вимагають відставки Раджапакса та уряду. Багато хто добирався до центру міста автомобілями, фургонами і навіть потягами, "захопленими" протестувальниками, сказали місцеві чиновники агентству AFP.

Для розгону демонстрантів поліція застосувала водомети та сльозогінний газ. 55 людей, включаючи поліцейських, перебувають у Національній лікарні Шрі-Ланки в Коломбо з пораненнями, у тому числі вогнепальними.

Криза

У Шрі-Ланці, країні з 22-мільйонним населенням, спостерігається найважча економічна криза з 1948 року, коли держава вийшла з-під контролю Великої Британії. Бракує пального, яке неможливо закупити державі через зростання цін на світовому ринку та відсутність необхідних коштів. Минулого тижня влада заборонила продаж пального для всіх засобів пересування, крім громадського транспорту. Зовнішній борг країни – понад 50 млрд доларів, а валюти в держрезерві більше немає. Минулого місяця інфляція в країні перевищила 50%, повідомляє Бі-Бі-Сі.

В ООН констатують, що Шрі-Ланка переживає "відчайдушну гуманітарну кризу". Закрито школи, зупинено лікування раку та інші рутинні медичні процедури, а багато сімей ледве можуть забезпечити собі один прийом їжі на день.

Імпорт з України

Пресслужба Міністерства економіки України 2021 року повідомляла, що за перше півріччя минулого року між нашою країною та Шрі-Ланкою товарообіг становив $28,5 млн. Основу нашого експорту на острів склала аграрна продукція — овочі, зернові, олійні культури.

Звісно, після блокування Росією українських портів вивезення української продукції припинилося. Місяць тому на Шрі-Ланці помінявся прем'єр-міністр. Раніл Викрамасінгхе почав вести переговори з недержавними структурами РФ, щоб закуповувати там нафту та зерно. В інтерв'ю агентству AP він заявив, що вони змушені йти на цей крок, оскільки вважають, що криза з Україною затягнеться до 2024 року. Зважаючи на все, угода так і не відбулася. Не виключено, що торгувати з Росією неможливо через західні санкції.

Обстановка

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 9 липня
1
Особовий склад 37200
Особовий склад
2
Танки 1638
Танки
3
ББМ 3815
ББМ
4
Артилерія 832
Артилерія
5
Засоби ППО 108
Засоби ППО
6
РСЗВ 247
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 187
Гелікоптери
9
БПЛА 674
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2687
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Спіймав гранату - і повернув ворогам… Юліан Ступак - лейтенант, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Під час однієї з атак росіян спіймав кинуту в його окоп гранату і нею ж знищив ворогів… Загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області, прикриваючи побратимів. Йому був лише 21 рік. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Олександр Кукурба - майор, військовий льотчик, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ. З початку вторгнення російських окупантів в Україну виконав близько 20 бойових вильотів, знищив 15 танків, більше 50 бойових одиниць техніки та понад 300 осіб живої сили противника. Герой України.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21563.84

Bitcoin Cash (BCH)

110.15

Binance Coin (BNB)

242.31

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum Classic (ETC)

15.8

Litecoin (LTC)

52.2

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
36,50
-
50,00
55,00
37,91
-
-
-
35,99
-
-
57,99
36,02
-
51,00
57,00
36,97
-
-
56,99
37,97
-
50,99
57,99
36,77
-
51,00
57,00
35,99
-
50,00
55,00
36,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,81 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

29.81

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти