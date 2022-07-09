На Шри-Ланке произошел первый в мире голодный бунт из-за войны в Украине (видео)

Протесты начались в марте, когда в страну прекратилась доставка нашего продовольствия

Столкновение с полицией продолжается / Фото Reuters

На небольшом экзотическом острове в Индийском океане произошла революция. На Шри-Ланке давно наблюдался экономический кризис, а в марте вспыхнули протесты. Сейчас все закончилось бегством президента Готабаи Раджапакса и столкновениями с полицией.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Возле резиденции президента

Что происходит

Утром в столице Шри-Ланки Коломбо тысячи протестующих прорвались сквозь полицейских и проникли в президентскую резиденцию.

На видео в соцсетях видно, что комнаты в доме президента полны людей, еще сотни протестующих – на газоне, а другие прыгают и резвятся в бассейне. Президент Готабая Раджапакса покинул резиденцию еще в пятницу и, по некоторым сообщениям, пытается вылететь из Коломбо. У него не получилось, и он попытался выехать на корабле. На данный момент его местонахождение неизвестно.

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После падения резиденции президента в других городах острова на улицы вышли тысячи демонстрантов с требованием отставки правительства.

Ближе к вечеру премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе объявил через Твиттер об отставке. Он пробыл на посту менее двух месяцев.

"Чтобы обеспечить продолжение работы правительства, включая безопасность всех граждан, я принимаю наилучшую рекомендацию сегодняшних партийных лидеров — уступить место общепартийному правительству", – написал Викрамасингхе. Правда, он должен лично подать прошение об отставке президенту. Но местонахождение Раджапакса неизвестно.

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Однако вечером протестующие подожгли личную резиденцию премьера.

Граждане требуют отставки Раджапакса и правительства. Многие добирались в центр города на автомобилях, в фургонах и даже на поездах, "захваченных" протестующими, сказали местные чиновники агентству AFP.

Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый газ. 55 человек, включая полицейских, находятся в Национальной больнице Шри-Ланки в Коломбо с ранениями, в том числе огнестрельными.

Кризис

В Шри-Ланке, стране с 22-миллионным населением, наблюдается тяжелейший экономический кризис с 1948 года, когда государство вышло из-под контроля Великобритании. Не хватает топлива, которое невозможно закупить государству из-за роста цен на мировом рынке и отсутствия необходимых средств. На прошлой неделе власти запретили продажу топлива для всех средств передвижения, кроме общественного транспорта. Внешний долг страны – более 50 млрд долларов, а валюты в госрезерве больше нет. В прошлом месяце инфляция в стране превысила 50%, сообщает Би-Би-Си.

В ООН констатируют, что Шри-Ланка переживает "отчаянный гуманитарный кризис". Закрыты школы, остановлено лечение рака и другие рутинные медицинские процедуры, а многие семьи с трудом могут обеспечить себе один прием пищи в день.

Импорт из Украины

Пресс-служба Министерства экономики Украины в 2021 году сообщала, что за первое полугодие прошлого года между нашей страной и Шри-Ланкой товарооборот составил $28,5 млн. Основу нашего экспорта на остров составила аграрная продукция — овощи, зерновые, масличные культуры.

Естественно, после блокировки Россией украинских портов вывоз украинской продукции прекратился. Месяц назад на Шри-Ланке поменялся премьер-министр. Ранил Викрамасингхе начал вести переговоры с негосударственными структурами РФ, чтобы закупать там нефть и зерно. В интервью агентству AP он заявил, что они вынуждены идти на этот шаг, поскольку считают, что кризис с Украиной затянется до 2024 года. Судя по всему, сделка так и не состоялась. Не исключено, что торговать с Россией невозможно из-за западных санкций.

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