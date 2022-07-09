Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента и бросились в бассейн (видео)

Акции протеста на острове вышли из-под контроля

На Шри-Ланке захватили резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Шри-Ланке вспыхнули протесты. Тысячи людей, недовольных экономическим положением страны, ворвалась в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы и проникла внутрь здания.

Об этом сообщает BBC.

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Демонстранты со всей страны прошли маршем в Коломбо, требуя отставки президента после нескольких месяцев протестов на фоне неэффективного управления экономическим кризисом в стране.

Тысячи антиправительственных демонстрантов приехали в столицу на автомобилях, фургонах и автобусах, а официальные лица сообщили информационному агентству AFP, что некоторые даже "захватили" поезда, чтобы добраться туда.

В результате протестующие взяли штурмом резиденцию президента. Главе страны пришлось спасаться бегством от агрессивной толпы демонстрантов. Его перевели в безопасное место.

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Протестующие захватили дом президента. В Сети появилось видео, как люди "веселятся" в бассейне в резиденции Готабаи Раджапаксы.

President Gotabaya Rajapaksa flees official residence; Protesters storm the house and enjoying in Pool.



Capital Hill repeated here.#SriLankaProtests#Srilanka#Colombopic.twitter.com/8dGDrmrBbO — Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) July 9, 2022

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Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице страны протестами.

Кризис на Шри-Ланке

В апреле 2022 года Шри-Ланка столкнулась с экономическим кризисом, который эксперты оценивают как самый тяжелый в истории страны. В стране наблюдается нехватка иностранной валюты, возникшей в связи с дефицитом туристов на фоне пандемии, в связи с чем страна лишилась возможности оплачивать закупки топлива.

Впоследствии в Шри-Ланке начались массовые протесты, в результате чего власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение и объявили дефолт. Внешний долг страны достиг 51 млрд долларнов, из которых 700 млн долларов приходятся на долг государственной нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation.

Экономический кризис называют тяжелейшим в истории страны.

Ранее мы писали, что в Узбекистане из-за протестов ввели чрезвычайное положение. Оно будет действовать с 3 июля по 2 августа 2022 года на территории Каракалпакстана, где проходят акции протеста.

Также сообщалось, что недавно массовые протесты вспыхнули в Армении.