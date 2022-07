Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента и бросились в бассейн (видео)

На Шри-Ланке вспыхнули протесты. Тысячи людей, недовольных экономическим положением страны, ворвалась в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы и проникла внутрь здания.

Об этом сообщает BBC.

Демонстранты со всей страны прошли маршем в Коломбо, требуя отставки президента после нескольких месяцев протестов на фоне неэффективного управления экономическим кризисом в стране.

Тысячи антиправительственных демонстрантов приехали в столицу на автомобилях, фургонах и автобусах, а официальные лица сообщили информационному агентству AFP, что некоторые даже "захватили" поезда, чтобы добраться туда.

В результате протестующие взяли штурмом резиденцию президента. Главе страны пришлось спасаться бегством от агрессивной толпы демонстрантов. Его перевели в безопасное место.

Протестующие захватили дом президента. В Сети появилось видео, как люди "веселятся" в бассейне в резиденции Готабаи Раджапаксы.

President Gotabaya Rajapaksa flees official residence; Protesters storm the house and enjoying in Pool.



Capital Hill repeated here.#SriLankaProtests#Srilanka#Colombopic.twitter.com/8dGDrmrBbO