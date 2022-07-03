Майдан в Узбекистане. Тысячи людей вышли на улицы Нукуса против политики Мирзиёева

Есть информация о пострадавших и погибших

В Узбекистан майдан. Коллаж "Сегодня"

В Узбекистане из-за протестов ввели чрезвычайное положение. Он будет действовать с 3 июля по 2 августа 2022 года на территории Каракалпакстана, где проходят акции протеста.

Об этом сообщает Ateo Breaking.

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В узбекском Нукусе не прекращаются протесты. Кроме того, есть информация о пострадавших и погибших в результате протестов.

Однако точное их число неизвестно, поскольку Каракалпакстан находится в информационной изоляции – в Каракалпакстане отключили интернет и проблемы мобильной связью.

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Информации оттуда крайне мало. Сейчас туда направляют военную технику.

Второй день протестов в Нукусе грозит стать еще более кровавым: в соцсетях выкладывают видео с тяжелыми ранениями протестующих.

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Протесты начались после того, как президент Узбекистана ранее предложил провести референдум по изменениям в конституцию.

​Узбекистан против агрессии Кремля, не признает т. н. "ЛДНР" и уже отправил помощь Украине

Узбекистан не признает независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом заявил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, выступая на пленарном заседании Сената.

"Ситуация вокруг Украины вызывает серьезную озабоченность в Узбекистане. Наша страна привержена поиску мирного разрешения ситуации и урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами. Для этого прежде всего должны быть немедленно прекращены военные действия и насилие", – сказал он.

Министр отметил, что Узбекистан исторически имел традиционно хорошие и многоплановые отношения и с Украиной, и с Россией.

"Мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество с обеими странами, исходя из наших национальных интересов. Россия – это наш ведущий торговый партнер, у нас с ней стратегическое партнерство и союзнические отношения. С другой стороны, мы сотрудничаем с Украиной по многим направлениям. Товарооборот Узбекистана и Украины в 2021 году превысил 704 миллиона долларов", – сказал он.

Камилов добавил, что Узбекистан в это непростое время оказал гуманитарную помощь Украине и продолжит это в дальнейшем.

Напомним, в Узбекистане не разрешили россиянам удаленно открывать банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard. Для того, чтобы получить заветную карточку, жителям РФ придется лично приехать в соседнюю страну.