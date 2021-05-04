"Большая двадцатка" поддержала введение паспортов вакцинации

/ Фото: Сегодня
Министры туризма стран "Большой двадцатки" (G20) в ходе видеоокнференции 4 мая поддержали запуск паспортов вакцинации от коронавируса, сообщило Bloomberg со ссылкой на главу Минтуризма Италии.
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/ Фото: Сегодня
Министры туризма стран "Большой двадцатки" (G20) в ходе видеоокнференции 4 мая поддержали запуск паспортов вакцинации от коронавируса, сообщило Bloomberg со ссылкой на главу Минтуризма Италии.
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