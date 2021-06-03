"Бомбить Воронеж" по-белорусски: у Лукашенко ввели санкции против США

После того, как девять промышленных гигантов Беларуси попали в "черный список", в Минске решили ужесточить выдачу виз американцам

Санкции Беларуси против США врядли ли испугают Байдена. Фото: коллаж "Сегодня"

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко объявил об ответных мерах на санкции, которые США возобновили в отношении девяти белорусских компаний из-за нарушений прав человека.

Об этом сообщает БелТА.

По словам пресс-секретаря местного МИД Анатолия Глаза, ранее в этот день в министерство вызвали временного поверенного в делах США в Беларуси, которому объявили, что Минск:

сокращает численность дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии;

ужесточает визовые процедуры;

временно ограничивает работу американских специалистов в Беларуси;

отзывает решение о работе в стране Агентства США по международному развитию (USAID).

В этот же день вступили в силу санкции США в отношении девяти крупнейших белорусских госпредприятий, которые финансируют и поддерживают режим Лукашенко.

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Напомним, что из-за инцидента с принудительной посадкой лайнера Ryanair в Минске Агентство по безопасности полетов ЕС запретило самолетам авиакомпаний государств-членов ЕС летать через воздушное пространство Беларуси.

Украина тоже готовит санкции против чиновников Беларуси – их могут ввести уже 4 июня. Соответствующие материалы уже переданы на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

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