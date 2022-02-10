Борьба с российской угрозой: Литва отправит в Украину ЗРК Stinger

Балтийские страны продолжают помогать Украине с поставками оружия / Фото: Коллаж: Сегодня
В рамках расширения военной помощи Украина получит от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
"Мы увеличиваем количество военных инструкторов в Украине и будем предоставлять Украине дополнительное вооружение и военное оборудование. Я сообщила господину премьер-министру, что в ближайшие дни в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться", – сказала она.
Отметим, что в начале года сообщалось о том, что в Украину Литва и Латвия передадут военную помощь. В частности, речь шла о переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger, сухих пайках и комплектах индивидуальной экипировки, Эстония поставит переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Это стало благодаря тому, что балтийские республики получили от США разрешение на поставки этих видов вооружения на Украину. При этом Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии передавать Украине закупленное у него вооружение. Речь идет о противотанковых ракетных комплексах Spike.
Военная помощь Украине
- 9 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании. Самолет привез военный груз и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Также там есть бронежилеты, каски и другой груз.
- Кроме того, в этот же день в Киев прилетел 9-й самолет с военной помощью из США. По его словам, в аэропорт "Борисполь" прибыло более 80 тонн.
- 2 февраля правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. Украине предоставят самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. Кроме того, в случае же ухудшения ситуации Польша готова принимать раненых и эвакуировать мирное население.
- Кроме того, в Украине 3 февраля приземлился уже седьмой по счету самолет с военной помощью от США. В общей сложности нашей стране уже передано 500 тонн боеприпасов.
- Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.
- Кроме того, по результатам переговоров Украина заключила новый союз с Великобританией и Польшей. Польский аналитик Лукаш Адамский считает, что этот союз поможет в борьбе против российской агрессии.