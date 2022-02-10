Боротьба із російською загрозою: Литва відправить в Україну ЗРК Stinger

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У рамках розширення військової допомоги Україна отримає від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger. Про це повідомила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.
"Ми збільшуємо кількість військових інструкторів в Україні й надаватимемо Україні додаткове озброєння та військове обладнання. Я повідомила пану прем'єр-міністру, що найближчими днями в Україну надійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger. Я сподіваюся і щиро бажаю, що Україні ніколи не доведеться ними скористатися", – сказала вона.
Зазначимо, що на початку року повідомлялося про те, що в Україну Литва та Латвія передадуть військову допомогу. Зокрема, йшлося про переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, сухі пайки та комплекти індивідуального екіпірування. Естонія поставить переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin.
Це відбулося завдяки тому, що балтійські республіки отримали від США дозвіл на постачання цих видів озброєння в Україну. При цьому Ізраїль заборонив Латвії, Литві та Естонії передавати Україні закуплене в нього озброєння. Йдеться про протитанкові ракетні комплекси Spike.
Військова допомога Україні
- 9 лютого до аеропорту "Бориспіль" прибув літак із військовою допомогою з Великої Британії. Літак привіз військовий вантаж та обладнання для сил територіальної оборони Збройних сил України. Також там є бронежилети, каски та інший вантаж.
- Крім того, цього ж дня до Києва прилетів 9-й літак з військовою допомогою із США. До аеропорту "Бориспіль" прибуло понад 80 тонн озброєння.
- 2 лютого уряд Польщі схвалив надання військової підтримки Україні. Україні нададуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. Крім того, у разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.
- Крім того, в Україні 3 лютого приземлився вже сьомий літак з військовою допомогою від США. Загалом нашій країні вже передано 500 тонн боєприпасів.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ЗСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- Крім того, за результатами переговорів Україна уклала новий союз із Великою Британією та Польщею. Польський аналітик Лукаш Адамський вважає, що цей Союз допоможе у боротьбі проти російської агресії.