Боротьба із російською загрозою: Литва відправить в Україну ЗРК Stinger

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У рамках розширення військової допомоги Україна отримає від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger. Про це повідомила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

"Ми збільшуємо кількість військових інструкторів в Україні й надаватимемо Україні додаткове озброєння та військове обладнання. Я повідомила пану прем'єр-міністру, що найближчими днями в Україну надійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger. Я сподіваюся і щиро бажаю, що Україні ніколи не доведеться ними скористатися", – сказала вона.

Реклама

Зазначимо, що на початку року повідомлялося про те, що в Україну Литва та Латвія передадуть військову допомогу. Зокрема, йшлося про переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, сухі пайки та комплекти індивідуального екіпірування. Естонія поставить переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Це відбулося завдяки тому, що балтійські республіки отримали від США дозвіл на постачання цих видів озброєння в Україну. При цьому Ізраїль заборонив Латвії, Литві та Естонії передавати Україні закуплене в нього озброєння. Йдеться про протитанкові ракетні комплекси Spike.

Військова допомога Україні