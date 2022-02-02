Остудить запал Путіна! У Польщі оцінили новий союз із Україною

Новий союз України, Польщі та Великої Британії піде на користь усім країнам

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Створення нового об'єднання України із двома європейськими країнами допоможе у боротьбі проти російської агресії. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив польський аналітик Лукаш Адамський.

Лукаш Адамський

"Спочатку я б почекав формального оголошення про цей союз. Зараз ми маємо лише декларацію української сторони, наприклад, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та президента Володимира Зеленського. З боку Польщі та Великобританії маємо сигнали про те, що такий союз має утворитися. Цей союз важливий. , як форма політичної підтримки. Британія – це дуже сильна у військовому плані держава. Вони мають зброю, величезний флот, також мають досвід співпраці під час Другої світової війни", – сказав він.

За його словами, створення такого союзу піде всім на користь.

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"У наших європейських партнерів є розуміння того, що Україна заслуговує на дуже сильну політичну допомогу, оскільки це буде не тільки на користь інших держав або міжнародного світу, а це буде дуже важливий момент для стримування президента Росії Володимира Путіна", – резюмував Адамський.

Союз України, Британії та Польщі

1 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив плани щодо створення нового об'єднання України з двома європейськими країнами .

Плюси для України

Перший факт – союз України з Великобританією та Польщею дозволить Києву зміцнювати безпеку , розвивати торгівлю та протистояти викликам з боку Росії.

Другий факт – новий формат є частиною української стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України.

Третій факт – новий формат не прив'язаний до локальної географії.

Четвертий факт – перше офіційне оголошення про створення нового формату було заплановане МЗС трьох країн під час візиту Ліз Трас до Києва.

Екс-глава МЗС Павло Клімкін вважає, що три країни разом можуть займатися виробництвом зброї. "Ідея така є, брити нам можуть допомогти. Трикутник – це завжди краще, ніж два", – сказав він.