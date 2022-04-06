Боррель: Евросоюз продолжит поставки оружия в Украину

Жозеп Боррель рассказал об оружии для Украины / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
Европейский Союз продолжит вооружать Украину, так как не хочет ее поражения в войне. Об этом заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель на заседании Европейского совета.
"Мы должны продолжать поддерживать Украину. Мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее", — сказал он.
Глава европейской дипломатии добавил, что ЕС готов "давать больше оружия" Украине. При этом он сказал, что Евросоюз должен избежать прямого конфликта с Россией.
Оружие для Украины
- Союзники по НАТО будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Все из-за того, что страна ведет войну за свободу, демократию и общие ценности. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
- Правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине нового смертоносного оружия. Источник The Times в министерстве обороны предположил, что Великобритания может отправить артиллерийские системы дальнего действия.
- США могут увеличить производство систем Stinger и Javelin, о которых просила Украина.