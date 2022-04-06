Боррель: Евросоюз продолжит поставки оружия в Украину

Жозеп Боррель рассказал об оружии для Украины / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Европейский Союз продолжит вооружать Украину, так как не хочет ее поражения в войне. Об этом заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель на заседании Европейского совета.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину. Мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее", — сказал он.

Глава европейской дипломатии добавил, что ЕС готов "давать больше оружия" Украине. При этом он сказал, что Евросоюз должен избежать прямого конфликта с Россией.

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Оружие для Украины