Боррель жестко высказался о блокаде Россией украинских портов

Жозеп Боррель отметил, что блокада Россией портов Украины препятствует экспорту тонн зерна. / Фото: Коллаж: Сегодня

Санкции Европейского Союза направлены против способности России продолжать войну, а не нацелены на поставки зерна. Продолжающаяся блокада Россией портов Украины препятствует экспорту тонн зерна, которые в настоящее время "находятся в ловушке".

Об этом высокий представитель ЕС Жозеп Боррель написал у себя в Twitter.

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Заявление Борреля

По его словам, Россия несет прямую ответственность за любой дефицит в международной торговле зерном и вместо прекращения своей агрессии активно стремится "переложить ответственность на международные санкции".

"ЕС продолжит демонстрировать полную солидарность со странами мира в преодолении последствий войны. Президент Путин должен прекратить свою войну против Украины. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Это в интересах всего международного сообщества", – написал он.

Ранее сделал заявление и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, который сказал, что "мировая хлебная война уже началась" из-за блокады Россией зерна в Украине. По его словам, блокада препятствует доступу к зерну многим "уязвимым" странам и означает "риск того, что новый конфликт вспыхнет в Африке"

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Напомним, представитель МИД России Мария Захарова сделала очередное циничное заявление, высказавшись о поставках зерна, которое было украдено оккупантами РФ в Украине.

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