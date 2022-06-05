Боррель жорстко висловився про блокаду Росією українських портів

Жозеп Боррель зазначив, що блокада Росією портів України перешкоджає експорту тонн зерна. / Фото: Колаж: Сьогодні

Санкції Європейського Союзу спрямовані проти можливості Росії продовжувати війну, а не націлені на постачання зерна. Триваюча блокада Росією портів України перешкоджає експорту тонн зерна, які зараз "перебувають у пастці".

Про це високопоставлений представник ЄС Жозеп Боррель написав у себе у Twitter.

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Заява Борреля

За його словами, Росія несе пряму відповідальність за будь-який дефіцит у міжнародній торгівлі зерном та замість припинення своєї агресії активно прагне "перекласти відповідальність на міжнародні санкції".

"ЄС продовжить демонструвати повну солідарність із країнами світу в подоланні наслідків війни. Президент Путін має припинити свою війну проти України. Територіальна цілісність України має бути відновлена. Це на користь усієї міжнародної спільноти", – написав він.

Раніше зробив заяву і міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, який сказав, що "світова хлібна війна вже почалася" через блокаду Росією зерна в Україні. За його словами, блокада перешкоджає доступу до зерна багатьом "вразливим" країнам і означає "ризик того, що новий конфлікт спалахне в Африці".

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Нагадаємо, представник МЗС Росії Марія Захарова зробила чергову цинічну заяву, висловившись про постачання зерна, яке було вкрадено окупантами РФ в Україні

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