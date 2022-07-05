Британия даст Украине еще больше мощного оружия – что именно

Великобритания продолжает помогать Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал передать Украине еще 10 самоходных артиллерийских установок и дроны-камикадзе. По его словам, мир поддерживает Украину.

Об этом Джонсон заявил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба британского премьера.

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Джонсон рассказал украинскому президенту об итогах саммитов НАТО и "Большой семерки". А также заявил о поставках 10 САУ и дронов-камикадзе в ближайшее время.

Британский премьер подчеркнул, что мир поддерживает Украину, а украинские военные смогут вернуть контроль над захваченными Россией территориями.

Кроме того, стороны обсудили вопрос экспорта украинского зерна и послевоенное восстановление Украины.

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Джонсон также сообщил, что Великобритания обратилась к EBU с просьбой рассмотреть предложения Украины по проведению Евровидения-2023.

Джонсон рассказал, что у Зеленского есть план победы над Россией

На саммите НАТО в Мадриде премьер-министр Великобритании Борис Джонсон наконец раскрыл тайну, почему он так часто ездил в Киев. Он заверил, что у Украины есть план, как победить Россию и отбросить ее на позиции до 24 февраля.

"Причина, по которой я приехал в Украину незадолго до всех этих саммитов, заключалась в том, что я действительно хотел получить реальное представление о том, какова позиция президента Зеленского и его администрации и как они оценивают происходящее. И это действительно ясно. Они видят способ, как изменить динамику до конца года, в ближайшие несколько месяцев. И я думаю, что это важно. И я думаю, что это означает, что мы должны помогать им, сколько можем. Они показали, что могут сопротивляться. Они могут продемонстрировать свою удивительную способность давать отпор. Вот почему я думаю, что наиболее интересным недавним событием является предоставление РСЗО – реактивных систем залпового огня, которые должны быть еще отправлены в Украину. И мне сказали, что украинские войска оказались очень гибкими в их использовании. И теперь мы должны убедиться, что это именно так и что украинские войска, какими бы героическими они ни были, чтобы они получили максимальную пользу от того, что мы можем им предоставить", – отметил Джонсон.

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В качестве отличного примера использования ВСУ западного оружия британский политик назвал изгнание российских оккупантов с острова Змеиный. И заверил, что на Банковой есть план победы.

"Но мы думаем, что в их силах дать отпор россиянам и вернуть их на позиции до 23 февраля. И это, безусловно, то, что говорил Володя, они хотят сделать. И он разработал план для этого", – рассказал всему миру Джонсон.

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