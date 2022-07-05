Британія дасть Україні ще більше потужної зброї – що саме

Велика Британія продовжує допомагати Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв передати Україні ще 10 самохідних артилерійських установок та дрони-камікадзе. За його словами, світ підтримує Україну.
Про це Джонсон заявив під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, передає пресслужба британського прем’єра.
Подробиці
Джонсон розповів українському президенту про підсумки самітів НАТО та "Великої сімки". А також заявив про постачання 10 САУ та дронів-камікадзе найближчим часом.
Британський прем'єр наголосив, що світ підтримує Україну, а українські військові зможуть повернути контроль над захопленими Росією територіями.
Крім того, сторони обговорили питання експорту українського зерна та повоєнне відновлення України.
Джонсон також повідомив, що Велика Британія звернулася до EBU з проханням розглянути пропозиції України щодо проведення Євробачення-2023.
Джонсон розповів, що Зеленський має план перемоги над Росією
На саміті НАТО у Мадриді прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нарешті розкрив таємницю, чому він так часто їздив до Києва. Він запевнив, що Україна має план, як перемогти Росію і відкинути її на позиції до 24 лютого.
"Причина, через яку я приїхав в Україну незадовго до всіх цих самітів, полягала в тому, що я дійсно хотів отримати реальне уявлення про те, якою є позиція президента Зеленського та його адміністрації і як вони оцінюють те, що відбувається. І це справді зрозуміло. Вони бачать спосіб, як змінити динаміку до кінця року, у найближчі кілька місяців. І я гадаю, що це важливо. І я думаю, що це означає, що ми повинні допомагати їм, скільки можемо. Вони показали, що можуть чинити опір. Вони можуть продемонструвати свою дивовижну здатність давати відсіч. Ось чому я думаю, що найцікавішою нещодавньою подією є надання РСЗВ – реактивних систем залпового вогню, які ще мають бути відправлені в Україну. І мені сказали, що українські війська виявилися дуже гнучкими у використанні. І тепер ми повинні переконатися, що це саме так і що українські війська, хоч би якими героїчними були, щоб вони отримали максимальну користь від того, що ми можемо їм надати" , – зазначив Джонсон.
Як чудовий приклад використання ЗСУ західної зброї британський політик назвав вигнання російських окупантів з острова Зміїний. І запевнив, що на Банковій є план перемоги.
"Але ми думаємо, що їм до снаги дати відсіч росіянам і повернути їх на позиції до 23 лютого. І це, безумовно, те, що говорив Володя, вони хочуть зробити. І він розробив план для цього", – розповів усьому світові Джонсон.
Раніше ми розповідали, що Джонсон розповів, чим би займався Путін, якби був жінкою.