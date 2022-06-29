Джонсон розповів, чим би займався Путін, якби був жінкою

На думку британського прем'єра, треба, щоб більше жінок обіймали керівні посади

Борис Джонсон прокоментував, якби Путін був жінкою. Колаж "Сьогодні"

Російський президент Володимир Путін, як жінка, не розпочав би повномасштабної війни проти України. І насильство у тому вигляді, в якому він це зробив.

Глава британського уряду Борис Джонсон заявив в інтерв'ю ZDF.

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Подробиці

"Якби Путін був жінкою, я просто не думаю, що він почав би таку війну мачо. Якщо вам потрібен дуже хороший приклад токсичної мужності, подивіться на фігуру Путіна", – заявив Джонсон.

На думку британського прем'єра, щоб такого не відбувалося, потрібно, щоб більше жінок обіймали керівні посади.

Джонсон розповів, коли Україна зможе розпочати контрнаступ

Наступ російських окупантів в Україні суттєво сповільниться у найближчі місяці. Тому, на думку Джонсона, треба підтримати зброєю подальший контрнаступ ЗСУ.

"Наша військова розвідка вважає, що темпи наступу російської армії в Україні сповільняться протягом найближчих кількох місяців, оскільки війська вичерпають свої ресурси", – заявив Джонсон.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Джонсон нагадав світу, Who is Путін, і виніс вирок політиці поступок. Також ми писали, що Джонсон закликав світ готуватися до тривалої війни в Україні.