Британия хочет стать лидером в восстановлении Украины после войны

Трасс заявила, что Британия лидирует в поддержке Украины/Фото: Getty Images, коллаж: "Сегодня"

В следующем году Великобритания проведет конференцию, посвященную восстановлению Украины. Лондон намерен стать лидером в восстановлении послевоенной украинской экономики.

Об этом пишет Reuters.

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В Британии заявили, что работают с Украиной и другими странами над проведением конференции по восстановлению страны в следующем году. Члены британского правительства также намерены войти в наблюдательный совет, чтобы помочь координировать действия Украины и ее союзников по восстановлению. Офис координационного центра будет открыт в Лондоне.

"Мы лидируем в поддержке Украины во время войны и будем продолжать лидировать в поддержке плана восстановления и развития страны", — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трас.

Трасс добавила, что восстановление Украины после агрессивной войны России станет символом власти демократии над автократией. Объединенные инвестиции должны показать президенту России Владимиру Путину, что его попытки уничтожить Украину только создали сильную и процветающую нацию.

Евросоюз выделит новую помощь на восстановление Украины

Европейский союз выделит Украине 9 млрд евро финансовой помощи совместно с партнерами G7. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

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"Европейский совет будет продолжать помогать Украине с ее неотложными потребностями в ликвидности вместе с G7. Европейский совет готов предоставить Украине 9 миллиардов евро. Решительная и конкретная поддержка Украине", — говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Яресько рассказала, где брать деньги на восстановление Украины. Также мы писали, что восстановление Украины может произойти за средства российских олигархов.