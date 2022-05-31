Евросоюз выделит Украине значительную помощь

Европейский Союз выделит Украине 9 миллиардов евро помощи совместно с партнерами G7.
Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.
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"Европейский совет будет продолжать помогать Украине с ее неотложными потребностями в ликвидности вместе с G7. Европейский совет готов предоставить Украине 9 миллиардов евро. Решительная и конкретная поддержка Украине", — говорится в сообщении.
Новые санкции против РФ
Лидеры Европейского Союза договорились о частичном запрете импорта нефти из Российской Федерации. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.
"Это немедленно покрывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", — написал Мишель в Twitter.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые санкции против РФ позволят "эффективно сократить около 90% импорта нефти из России в ЕС до конца года".
Кроме того, пакет санкций включает:
- отключение крупнейшего российского банка "Сбербанка" от SWIFT;
- блокирование трансляции трех государственных вещателей России в ЕС;
- расширение списка российских подсанкционных лиц, ответственных за военные преступления в Украине.
Также Мишель прокомментировал блокировку украинского зерна.
"Не санкции, а ваша война в Украине препятствует судоходству и ставит под угрозу продовольственную безопасность. Более 20 миллионов тонн зерна заблокированы вашими минами и вашей войной. Нам нужно остановить войну и восстановить глобальные цепочки поставок продовольствия", — отметил Мишель.