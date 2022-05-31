Евросоюз выделит Украине значительную помощь

Средства предоставят совместно с партнерами "Большой семерки"

ЕС даст Украине 9 млрд евро/Фото: коллаж: "Сегодня"

Европейский Союз выделит Украине 9 миллиардов евро помощи совместно с партнерами G7.

Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Реклама

Подробности

"Европейский совет будет продолжать помогать Украине с ее неотложными потребностями в ликвидности вместе с G7. Европейский совет готов предоставить Украине 9 миллиардов евро. Решительная и конкретная поддержка Украине", — говорится в сообщении.

Новые санкции против РФ

Лидеры Европейского Союза договорились о частичном запрете импорта нефти из Российской Федерации. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Это немедленно покрывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", — написал Мишель в Twitter.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые санкции против РФ позволят "эффективно сократить около 90% импорта нефти из России в ЕС до конца года".

Кроме того, пакет санкций включает:

Реклама

отключение крупнейшего российского банка "Сбербанка" от SWIFT;

блокирование трансляции трех государственных вещателей России в ЕС;

расширение списка российских подсанкционных лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Также Мишель прокомментировал блокировку украинского зерна.

"Не санкции, а ваша война в Украине препятствует судоходству и ставит под угрозу продовольственную безопасность. Более 20 миллионов тонн зерна заблокированы вашими минами и вашей войной. Нам нужно остановить войну и восстановить глобальные цепочки поставок продовольствия", — отметил Мишель.

Читайте также