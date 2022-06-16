Британия подвесила на крючок патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл попал в санкционный список Великобритании. Фото: коллаж "Сегодня"

Великобритания ввела санкции против главы Русской православной церкви, московского патриарха Кирилла (в миру Владимир Гундяев) за поддержку полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

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"Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, подвергнут санкциям за поддержку и одобрение путинской войны", – говорится в сообщении.

Также в санкционный список Соединенного Королевства вошли:

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова – за способствование принудительному вывозу 2 тысяч детей из Луганской, Донецкой областей, а также за решения, направленные на их насильное усыновление в России;

– за способствование принудительному вывозу 2 тысяч детей из Луганской, Донецкой областей, а также за решения, направленные на их насильное усыновление в России; Депутат Московской городской думы Сергей Савостьянов – за публичную поддержку путинской войны в Украине;

– за публичную поддержку путинской войны в Украине; Президент и член совета директоров группы компаний "Волга-Днепр" Алексей Исайкин – холдинг сотрудничает с правительством РФ над созданием воздушных мостов для перевозки критически важных грузов;

– холдинг сотрудничает с правительством РФ над созданием воздушных мостов для перевозки критически важных грузов; Четыре полковника из 64-й отдельной мотострелковой бригады – бойцы подразделения убивали, насиловали и пытали мирных жителей в Буче Киевской области;

– бойцы подразделения убивали, насиловали и пытали мирных жителей в Буче Киевской области; "Комитет спасения за мир и порядок" – оккупационный орган, сотрудничающий с российскими войсками для поддержания контроля над Херсонской областью. Глава "комитета" – Кирилл Стремоусов;

– оккупационный орган, сотрудничающий с российскими войсками для поддержания контроля над Херсонской областью. Глава "комитета" – Кирилл Стремоусов; Военная хунта в Мьянме – Россия продает боевикам авиацию, санкции помогут отрезать государству-агрессора один из источников дохода.

Ранее мы сообщали, что западные союзники рассматривают вопрос о том, разрешить ли российским олигархам откупиться от санкций и использовать свои деньги для восстановления Украины. Российские олигархи начали прятать свои яхты, самолеты и другое имущество за границей. Боятся потерять свои активы даже те, на кого санкции не налагались.

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Также напомним, олигархи России несут большие убытки от западных санкций, введенных в ответ на вторжение российской армии на территорию Украины. Они проводят тайные встречи, чтобы остановить Путина.