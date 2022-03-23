Российские олигархи обсуждают варианты избавления от Путина – ГУР

Миллиардеры проводят встречи на тему снятия санкций

Из-за санкций Петр Авен вынужден был уйти из совета директоров "Альфа-Банка" / Коллаж "Сегодня"

Олигархи России несут большие убытки от западных санкций, введенных в ответ на вторжение российской армии на территорию Украины. Поэтому они проводят тайные встречи, чтобы остановить международного военного преступника Владимира Путина.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Фейсбуке.

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Что известно

По данным нашей разведки, в Москве прошла встреча российского олигарха Петра Авена (до 1 марта – председатель совета директоров Альфа-банка) и казахского миллиардера Александра Машкевича (председатель Совета директоров в компании "Евразийский банк").

"В ходе встречи Авен отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина. Санкции, наложенные на Россию и конкретных бизнесменов из-за войны в Украине, больно ударили по состоянию российских миллиардеров. Также говорилось, что представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути воздействия на диктатора или на его близкое окружение из силового блока. Но это усугубляется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь олигархов, которых он считает ненадежными. Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина", – говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Судьба олигархов