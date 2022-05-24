Бывшего президента Молдавии Додона арестовали – подробности

Игоря Додона задержали. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в государственной измене. Его арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям Уголовного кодекса. Сейчас следственные мероприятия продолжаются.

Об этом сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Марианна Керпек.

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"Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа", – заявила Керпек.

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