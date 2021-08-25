Чехия разрешила свободный въезд для украинцев: на каких условиях

Чехия открывает двери перед украинцами / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
С сегодняшнего дня Чехия ослабила условия для въезда украинцев, что ранее сделали большинство стран ЕС. Власти этой страны частично сняли ограничения, связанные с пандемией коронавируса, которые были введены 5 февраля 2021 года.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
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С 25 августа въезд в Чехию разрешен отдельным группам граждан Украины при наличии документа, подтверждающего прохождения полного курса вакцинации. При этом признаются только прививки препаратами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам:
- Vaxzevria (AstraZeneca),
- Spikevax (Moderna),
- Comirnaty (Pfizer / BioNTech),
- Janssen,
- Covishield.
Российская вакцина "Спутник" не признана в этой стране.
Для подтверждения прохождения этой процедуры необходимо получить в приложении "Дія" сертификат о прохождении вакцинации установленного образца.
При этом, въезд разрешен украинцам, которые получили вторую дозу вакцины не менее чем за 14 дней до въезда, при условии наличия сертификата о полном курсе вакцинации, изготовленного на английском языке с указанием персональных данных о вакцинированную лицо, типа вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код).
Необходимо также иметь с собой медицинскую страховку и заполненный перед выездом в страну формуляр, который доступен по ссылке: https://plf.uzis.cz/.
Куда нас уже пустили
На сегодня украинцы могут ехать в такие страны Европы: Бельгия, Германия, Дания, Латвия, Эстония, Нидерланды, Франция, Испания, Люксембург, Италия.
- Франция нас ждет со свидетельством о вакцинации или свежим отрицательным тестом на коронавирус.
- Чтобы попасть в Италию, необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19, по прибытии провести пять дней в самоизоляции и сдать повторный тест.
- С 26 июля 2021 года Швеция откроет границы для украинских туристов только при наличии отрицательного теста на COVID-19, который был проведен за 48 часов до приезда в эту страну. Украинские сертификаты о вакцинации Стокгольм пока не признает.
- Нидерланды с 22 июля открыли границы для украинцев, следуя рекомендациям Совета ЕС о снятии ограничений. При этом они не требуют ПЦР-тест, обязательной осталась только анкета о состоянии здоровья.