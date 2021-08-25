Чехия разрешила свободный въезд для украинцев: на каких условиях

Чехия открывает двери перед украинцами / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

С сегодняшнего дня Чехия ослабила условия для въезда украинцев, что ранее сделали большинство стран ЕС. Власти этой страны частично сняли ограничения, связанные с пандемией коронавируса, которые были введены 5 февраля 2021 года.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

С 25 августа въезд в Чехию разрешен отдельным группам граждан Украины при наличии документа, подтверждающего прохождения полного курса вакцинации. При этом признаются только прививки препаратами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам:

Vaxzevria (AstraZeneca),

Spikevax (Moderna),

Comirnaty (Pfizer / BioNTech),

Janssen,

Covishield.

Российская вакцина "Спутник" не признана в этой стране.

Для подтверждения прохождения этой процедуры необходимо получить в приложении "Дія" сертификат о прохождении вакцинации установленного образца.

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При этом, въезд разрешен украинцам, которые получили вторую дозу вакцины не менее чем за 14 дней до въезда, при условии наличия сертификата о полном курсе вакцинации, изготовленного на английском языке с указанием персональных данных о вакцинированную лицо, типа вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код).

Необходимо также иметь с собой медицинскую страховку и заполненный перед выездом в страну формуляр, который доступен по ссылке: https://plf.uzis.cz/.

Куда нас уже пустили

На сегодня украинцы могут ехать в такие страны Европы: Бельгия, Германия, Дания, Латвия, Эстония, Нидерланды, Франция, Испания, Люксембург, Италия.