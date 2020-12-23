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Комендантский час и без магазинов. Чехия объявила жесткий локдаун на Новый год

23 декабря, 13:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Правительство призывает чехов отмечать праздники в кругу семьи

Спустя месяц после ослабления в Чехии карантина местные власти снова усиливают эпидемиологические ограничения из-за растущих показателей распространения коронавирусной инфекции.

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Об этом сообщает крупнейший портал страны Novinky.

После заседания Кабмина страны министр здравоохранения Ян Блатны объявил, что из-за высокого прироста заболевших – в последнее время фиксируют почти по 11 тысяч новых случаев COVID-19 ежедневно – с 27 декабря в стране объявлен пятый, самый высокий, уровень эпидемиологической опасности.

В связи с этим в Чехии будут закрыты все магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости, а сетевым супермаркетам запретят продавать все товары, кроме первой необходимости. При этом, в отличие от предыдущих локдаунов, им разрешат работать по воскресеньям.

Также вводится ночной комендантский час – жителям страны запрещено выходить на улицу с 21:00 до 5:00, в том числе и в канун Нового года. Глава Минздрава назвал это хорошей возможностью провести праздник в семейном кругу.

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Кроме того, максимальное количество людей для собраний на улице сократили с шести до двух, а также остаются под запретом спортивные соревнования, а спортзалы – закрыты.

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Заведения общепита, как и раньше, могут работать только навынос, но теперь – только до 21:00.

А все учебные заведения, кроме спецучреждений, а также 1-2 классов и детсадов, переходят на удаленную форму обучения.

Данные меры будут действовать как минимум до 10 января. Но Кабинет министров оставил за собой возможность их продления.

Напомним, ранее Блатны сообщил, что чехов будут бесплатно вакцинировать от коронавируса, когда страна получит препарат.

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А на прошлой неделе в Чехии стартовала кампания по массовому тестированию населения на COVID-19.

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Чехия карантин коронавирус COVID-19 локдаун
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