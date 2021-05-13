Ситуация в Израиле из первых уст: эксклюзивный комментарий спикера полиции

В стране работают специальные дежурные части полиции, которые в телефонном режиме предоставляют необходимую информацию на разных языках

Полиция Израиля в связи с постоянными ракетными обстрелами из сектора Газа и беспорядками, переросшими в погромы, работает в усиленном режиме. Помимо обезвреживания взрывоопасных элементов ракет ей приходится также работать с очевидцами, которые любой ценой пытаются снять происходящее на видео.

Об этом рассказал спикер полиции Израиля Михаэль Зингерман.

"Работаем мы, конечно, в усиленном режиме. Полиция перешла на работу в 16-часовый рабочий день, потому что самая главная задача сейчас – обеспечить безопасность наших людей", – отметил он.

Зингерман добавил, что полицейские первыми прибывают на те места, где падают ракеты, и там у них одна из основных задач – предупредить граждан, которые пытающихся снимать взрывы и другие опасные ситуации на мобильные телефоны, часто рискуя жизнью, об опасности.

"Есть люди, которые проявляют очень большое любопытство причем оно не должно проявляться именно в таких ситуациях. Они фотографируют, снимают на видео. Зачем это все выставлять в соцсети? Это очень опасно, поэтому мы предупреждаем граждан – ни в коем случае не приближаться к местам, где происходит падение ракет. Это очень опасно и для них самих и мешает работе полицейских", - рассказал он.

Спикер полиции добавил, что самые главные задачи сейчас лежат на взрывотехниках и саперах, которые работают в составе полиции Израиля.

"Ракета, когда падает, – она разрывается не полностью. Остаются части, которые могут взорваться, которые очень опасные, поэтому очень важно для полицейских оцепить это место, обезвредить и дать возможность специалистам очень четко и профессионально завершить всю работу, чтобы открыть это место и чтобы граждане могли свободно перемещаться", – отметил Зингерман.

Сотрудничество полиции с армией

Израильская полиция работает в полном взаимодействии с израильской армией.

"Из 1000 ракет, которые были выпущены из Сектора Газа в сторону Израиля – 900 – то есть 90% – были сбиты "Железным куполом". Это нереально огромная цифра, которая привела к тому, что у нас практически минимальные потери. Если бы не было "Железного купола", то количество жертв могло быть намного больше", – рассказал Зингерман.

Полиция в частности взаимодействует с солдатами, которые работают на батареях "Железного купола".

"Мы им помогаем, прибываем туда. Находимся рядом с "Железным куполом". Полное взаимопонимание. Я думаю, это продолжится. Израильская полиция и израильская армия – это очень мощная организация которая привыкла к работе", – подытожил спикер израильской полиции.

Куда можно обратиться за информацией

В Израиле работает специальная усиленная дежурная часть, куда можно обращаться по телефону на разных языках (английском, иврите, арабском, русском), где можно получить ответы на насущные вопросы.

Также работает чрезвычайная дежурная часть "110", где на разных языках предоставят любую информацию о перекрытии дорог или других экстремальных ситуациях.

Напомним, на фоне ракетных обстрелов Израиля из подконтрольного палестинцам сектора Газа по стране прокатилась волна погромов – евреи крушат магазины арабов, а арабы жгут принадлежащие евреям машины. Есть пострадавшие и множество задержанных.

Ситуация в Израиле обострилась на минувших выходных. После столкновений на Храмовой Горе в Иерусалиме палестинские террористы начали обстреливать ракетами израильские города.

Количество жертв уже исчисляется десятками, из них пятеро приходятся на Израиль и больше полусотни – на палестинцев. О причинах и возможных последствиях нынешней вспышке насилия читайте на нашем сайте.