Что-то задумал? Из-за войны в Украине Лукашенко экстренно создает новое военное командование

Из-за Украины в Беларуси намерены создать еще одно военное командование / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать оперативное командование вооруженных сил на украинском направлении. Об этом он заявил на совещании в министерстве обороны, передает Белта.



Диктатор считает, что есть угроза военного давления на Беларусь через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО.

"Военное давление на нас будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания эскалации боевых действий в Украине. К сожалению, открылось новое направление, как это у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимание",- сказал Лукашенко.

Он отметил, что министр обороны Беларуси уже предлагал ему открыть еще одно оперативное командование на южном фланге.

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"Время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным, будет и южное крыло", – отметил он.

Ситуация

В Беларуси до сих пор частично остаются военные и техника Российской Федерации. Продолжают фиксироваться запуски ракет с территории Беларуси по Украине. Впервые за долгое время мониторинговая группа зафиксировала перемещение ОТРК "Искандер" к границе с Украиной. Также говорится о том, что в Брестской области все еще остается российская техника.

Кроем того, в нескольких населенных пунктах Беларуси прошли похороны военных, которые согласились заключить контракты с российскими частными военными компаниями.

В Украине могут конфисковать имущество белорусских компаний официально из-за того, что Минск является соагрессором в нынешней войне.

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Военный эксперт Якуб Войнаровский считает, что скопление российских войск возле северных границ Украины и военная активность в Беларуси может свидетельствовать о намерениях Москвы открыть новый фронт и совершить вторую попытку взятия Черниговской области или даже прорыва к Киеву.