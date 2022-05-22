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В Беларуси хоронят солдат, которые подписали контракты с российскими ЧВК – ГУР

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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22 мая, 17:45
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Разведка сообщила о случаях добровольного подписания таких документов
В разведке отметили, что в целом участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных.
В разведке отметили, что в целом участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В нескольких населенных пунктах Беларуси прошли похороны военных, которые согласились заключить контракты с российскими частными военными компаниями.

Об этом сообщило в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что происходит

Траурные мероприятия по погибшему солдату-контрактнику прошли в городе Марьина Горка Минской области (там базируется 5-я отдельная бригада специального назначения). А в Осиповичах Могилевской области (там базируется 51-я смешанная артиллерийская группа) хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника.

"В целом участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных. В воинских частях не проводится серьезная агитация или пропагандистские мероприятия. Впрочем, известно о случаях добровольного подписания контрактов с разными российскими ЧВК. Основной мотив для этого – деньги, которые обещают за участие в боевых действиях на украинской территории", – указали в разведке.

Однако отмечают, что после ряда похорон и известий о "пропавших без вести" количество желающих повоевать в Украине уменьшилось.

Напомним, начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Украина будет воевать до тех пор, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска.

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